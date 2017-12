Hallan en territorio de la antigua URSS restos del 'último unicornio'

Científicos rusos han descubierto un cráneo bien conservado de Elasmotherium sibiricum, un mamífero lanudo extinto apodado 'unicornio de Siberia'.

Científicos de la Universidad Estatal de Tomsk, Rusia, concluyeron que los restos tenían 29.000 años de antigüedad.

Los restos del animal se encontraron en la región de Pavlodar, en Kazajistán, en Siberia occidental, donde se daban las condiciones adecuadas para la proliferación de esta especie.

Se creía que los últimos ejemplares de 'unicornio de Siberia' se extinguieron hace 350.000 años, algo descartado tras el reciente hallazgo.

Siberia just went and destroyed your visions of what a unicorn looks like. https://t.co/jLbiKa2YzS pic.twitter.com/tZBWdJNEBW