El derretimiento del permafrost siberiano saca a la luz a criaturas aterradoras

El 'último unicornio'

Un equipo de científicos de la Universidad Estatal de Tomsk (Rusia) ha descubierto un cráneo bien conservado de Elasmotherium sibiricum, un mamífero lanudo extinto apodado el 'unicornio de Siberia'. El hallazgo ha sido datado en unos 29.000 años de antigüedad.

Los restos del animal se encontraron en la región de Pavlodar, en Kazajistán, en la Siberia occidental, donde se daban las condiciones adecuadas para la proliferación de esta especie. Se creía que los últimos ejemplares del 'unicornio siberiano' se extinguieron hace 350.000 años, algo que ha quedado descartado tras este descubrimiento, según recoge RT.

Estos animales, que medían dos metros de altura y 4,5 de largo, llegaban a pesar cuatro toneladas, teniendo más parecido con un mamut que con un caballo. Se cree que estaban cubiertos de lana, ya que se trataba de fauna que vivió durante la era de la glaciación. En sus frentes destacaba la presencia de un cuerno largo y grueso.



Criatura no identificada

Esta criatura fue descubierta en Udáchnaya, la tercera mina de diamantes a cielo abierto más profunda del mundo, localizada en la república rusa de Sajá.

Si bien esta especie todavía no ha podido ser identificada correctamente, abundan las especulaciones de que pueda tratarse de un dinosaurio o de los restos anudados y retorcidos de una marta cebellina. Se estima que tiene una edad de 252 millones de años.

Sus colmillos afilados indican que a esta criatura, fuera lo que fuera, le gustaba mucho la carne.

Leones siberianos

El permafrost de Siberia también ayudó a preservar los restos de dos leones de las cavernas que fueron hallados en la república rusa de Sajá en el año 2015.

La extinta Panthera spelaea deambuló por la Tierra durante el Pleistoceno medio y tardío, un periodo que se extendió aproximadamente entre 781.000 y 11.700 años atrás.

El mamut lanudo mejor conservado del mundo, Liuba, de 42.000 años de edad, fue encontrado cerca del río Yuribéi en los montes Urales (Rusia) en 2007 y desde entonces ha recorrido museos de diferentes países.

Homínido de Denísova

Los hombres de Denísova eran antiguos prehumanos que diferían genéticamente de los de los neandertales, los cromañones y los Homo heidelbergensis. Vivían en las cuevas de Sibria, donde se refugiaban del frío agudo del clima de la zona. Se cree que los restos descubiertos en la región rusa de Altái en 2010 tienen una antigüedad de 110.000 años.

Do these #fossils from China finally put a face on the elusive Denisovans?! An exciting possibility! https://t.co/nOr7wlSRI0 #hominins pic.twitter.com/hwKgN31Arm