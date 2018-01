Frank Cuesta: “El vídeo de Jordi Wild en Tailandia es una gilipollez”

Cabreo monumental de Frank Cuesta después de ver los dos vídeos que el youtuber Jordi Wild ha subido a su canal de YouTube desde Tailandia. El presentador ha calificado de "ofensivo" su contenido, explicando que va en contra del país y que se trata de "una gilipollez y una falta de respeto" por parte del autor.

El joven, a cargo del canal El Rincón de Giorgio que acumula más de siete millones de seguidores, se encuentra en este país del sudeste asiático disfrutando de unas vacaciones con sus padres y ha decidido subir un par de vídeos hablando de productos tailandeses y de sus primeras sensaciones al pisar Tailandia, según recoge El Español.

Escuchándolo en ese primer vídeo, en el que podemos seguir cada una de sus apreciaciones mientras camina por un pueblo de la zona, diríamos que este hombre se ha equivocado eligiendo su destino vacacional o, quizás, nunca antes había salido del resort.

Así, afirma sobre algunas casas que son "barracas donde me violarán" o que en una farmacia "entras con un resfriado y sales con ébola", sin dejar de mencionar que "aquí una chica te despistas y te mete el rabo".

En este segundo vídeo, contando con la complicidad de su padre, hace un repaso a diversos productos alimentarios que ha comprado, comparándolos con los occidentales e intercalando más comentarios homófobos y machistas.

Con un vídeo cuyo título, tremendamente ilustrativo, es El Rincón de Giorgio Gilipollas, el presentador contesta al youtuber, intercalando imágenes de los vídeos que el joven ha grabado y que el propio Frank tilda de "homófobos y machistas".

Cuesta empieza advirtiéndole que en Tailandia "puedes tener problemas" porque esta "no es manera de hablar de una cultura que no conoces" y "no vas bien", recordando que "estás en un país bajo una dictadura militar como era la España de Franco".

Frank Cuesta concluye apelando al sentido común. Le dice a Jordi Wild que piense en "los jóvenes que te siguen", asegurándole que "no puedes ir por la vida así" e instándole a borrar los vídeos y pedir perdón.

El youtuber, lejos de pedir perdón y ofendido por el vídeo de Cuesta, decidió contestarle desde su cuenta de Twitter, defendiendo que él fue el primero en "reírse de España, de los míos, y de mí mismo" y acusando al presentador de sensacionalismo.

Oye @Frank_Cuesta no me desagrada tu trabajo, y sigue sin desagradarme, creo que eres una buena persona y me sabe mal tu situación familiar. Pero tú que vas de didáctico y que explicas las cosas bien, titular un vídeo insultando dice muy poco de ti. Sigue con tu sensacionalismo. — Jordi Wild (@JordiWild) 12 de enero de 2018

Fuente original: El Español/Leer más