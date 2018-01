El juez decidirá quién tendrá la custodia de este perro de una pareja de activistas animalistas

Se trata de un capítulo más en la batalla legal que enfrenta a la actual responsable de El Hogar, Elena Tova, y el director de la Fundación Pro Vegan en España, Jonas Amadeo. Juntos crearon este espacio que actualmente acoge cerca de 200 animales y que ha de trasladarse en los próximos meses. Desde 2014 se encuentran enzarzados en una lucha legal que, a su pesar, supedita el futuro de esta organización al desenlace de una ruptura sentimental.

Uno de los capítulos en los que se entremezclan las dos esferas se vivirá el próximo jueves, cuando el juez decida con quién debe vivir Leben. El perro está registrado a nombre de los actuales responsables del refugio pero Jonas Amadeo -que desde hace meses se ocupa del perro de manera efectiva- considera que es "su familia", según recoge Agnès Llorens en La Vanguardia.

"Cuando vivía en el refugio, Leben dormía conmigo; desde entonces cuando me he visto obligado a viajar por trabajo he intentado que el máximo número de desplazamientos sean en coche para poder llevarlo conmigo", explica Amadeo. Rehúsa los reproches de la parte contraria de falta de atención veterinaria y sostiene que ha estado al tanto de la medicación que toma el animal regularmente para controlar la Leishmaniosis canina que sufre.

Por su parte, la abogada que representa a Elena Tova, tilda de "robo" que Amadeo se llevara al animal, "ya que el perro está registrado a nombre del refugio y él ya no es socio". También apunta que el caso no hace referencia únicamente a la custodia de un perro: "No es una causa administrativa sino penal, que se encuentra incluida dentro de un caso de violencia de género". Una incriminación que Amadeo desmiente categóricamente.

Ante el gran número de acusaciones cruzadas, el juzgado deberá decidir sobre detalles muy concretos como el destino del animal, mientras la cuenta atrás para los responsables de El Hogar para abandonar las tierras de Marçà (Priorat) sigue activa.

El debate sobre quién debe ocuparse de los cuidados del perro se produce al mismo tiempo que el Col·legi d'Advocats de Reus anuncia la activación del primer servicio de atención jurídico de tipo animalista en la capital del Baix Camp. Este órgano servirá para atender cualquier consulta relacionada con asuntos jurídicos, administrativos o civiles que afecten a los animales.

"Es un servicio innovador que vemos necesario porque hay muchas dudas sobre los aspectos legales que afectan a los animales", destaca la responsable del Servei d'Atenció Jurídic Animalista (SOJA), Yvonne Figueras. "Si hay maltrato, nosotros orientamos a través de qué vía pueden empezar a gestionar el caso. Según las características, nuestra implicación formará parte de una fase inicial o haremos seguimiento, según la magnitud", añade.

