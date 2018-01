Salen a la luz estos misteriosos animales que quedaron sepultados por un aterrador "tsunami de hielo" en Alaska

En Alaska, un "tsunami de hielo" ha sepultado con vida a una manada entera de bueyes almizcleros, informa la revista estadounidense The Atlantic.

Los investigadores del Servicio de Parques Nacionales de EE.UU. venían monitoreando la población de bueyes almizcleros que habitaba cerca del estrecho de Bering, pero en febrero del 2011 una tormenta de nieve se originó en el océano Ártico, con vientos de hasta 160 km/h, segúnn recoge RT.

Tras la tormenta, los investigadores regresaron a la zona pero ya no encontraron a los animales. "Normalmente había un grupo de más de 50 bueyes almizcleros. Pero ese día no había nada, todo era blanco. Nos acercamos un poco más y nos dimos cuenta de que solo pequeños mechones de pelo y un cuerno sobresalían en la superficie. Nos encontrábamos sobre la tumba de los animales, que habían quedado atrapados en el hielo", relató la bióloga Marci Johnson.

about the time that an ice #tsunami buried entire heard of musk oxen in #Alaskahttps://t.co/hpjuKWkbxh pic.twitter.com/13BUn1rTyR