Así es la especie de cocodrilos "mutantes" subterráneos que alerta a los científicos

Una especie de misteriosos 'cocodrilos de cueva' que viven en completa oscuridad en África puede estar mutando a una nueva especie, informa The Guardian. Estos animales viven en cuevas llenas de agua sin ver la luz del día y se alimentan de murciélagos y grillos.

La especie, descubierta hace unos años en una cueva de Gabón, pareció en un principio un tipo de cocodrilo enano africano, pero ahora los científicos sospechan que los cocodrilos podrían ser una especie completamente distinta, según recoge RT.

