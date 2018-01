Esta rata no se está duchando: está tratando de quitarse el jabón que un humano le puso

Si no es un montaje generado por ordenador, la rata del video viral esconde una historia mucho más cruel de la que cuenta. El adorable roedor no está enjabonándose alegremente con un inusitado frotamiento humano: trata de quitarse del cuerpo esa cosa extraña que alguien le ha puesto encima.

Si no lo has visto, esto es lo que te pierdes: una enorme rata aparece de pie en una pila de piedra. Está completamente enjabonada y parece frotarse el cuerpo como si estuviera imitando el comportamiento de un humano en la ducha. Frota sus axilas, frota su carita. Qué feliz es esta rata, cómo le gusta una buena ducha; voy a darle a like y a compartir -pensaron miles de personas, según recoge Matías S. Zavia en Gizmodo.

Obviamente, la rata no se está dando una ducha. O al menos no lo está haciendo de manera deliberada. "Sus movimientos son bastante extraños", explicó a Gizmodo el biólogo Tuomas Aivelo, investigador de ratas urbanas en la Universidad de Helsinki (en Finlandia). "Una rata no haría eso a menos que hubiera algo de lo que realmente quisiera deshacerse".

