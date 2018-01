¿Tendrías a una cabra como mascota en casa?

as cabras son capaces de reconocer a sus dueños. Al igual que los perros o los gatos son animales que identifican a la persona que les está dando de comer y los está cuidando. Son muy cariñosas y les encanta dar mimos y recibirlos. Su comportamiento no es muy diferente al de un can: lamen a sus dueños, se acercan a saludar, mueven la cola, realizan juegos y les encanta dar paseos. Si están solas pueden ser muy ruidosas por lo que se recomienda darles mucho cariño y si es posible, tener dos ejemplares juntos, según recoge Bekiamascotas.

La cabra es un animal muy dócil y cariñoso

-Son animales muy longevos, su esperanza de vida ronda entre los 15 y los 18 años si las cuidamos adecuadamente.

-Las cabras conectan rápidamente con los niños. La energía que estos animales poseen empasta a la perfección con la de los más pequeños de la casa.

Su alimentación se basa en pienso vegetal

-Las razas de cabras más adecuadas para ser domésticas y vivir con los humanos son las enanas nigerianas, las pigmeas y las tipo Kinder. También se recomienda adoptar una hembra ya que los machos cabríos son más agresivos y huelen peor a medida que envejecen.

El ejercicio es indispensable para las cabras

-Necesitan descansar en un lugar adecuado: Si estás pensando en adoptar una cabra como mascota debes saber que para que esta duerma tranquila y agusto es necesario preparar un corral cubierto con paja. El corral tiene que estar cerrado ya que es un animal muy curioso y podría escaparse y acceder a lugares peligrosos. Por esta misma razón y para proteger a las cabras de depredadores, también se recomienda construir una alambrada alrededor del terreno. Debe medir como mínimo 1,20 metros y debe ser metálica. La paja se utiliza para evitar que se acumule la humedad, también pueden utilizarse virutas de madera o heno. Dentro del corral debe haber dos zonas claramente diferenciadas, una en la que de el sol y otra sombreada. Otra opción es construir un refugio de madera para nuestra mascota. Así, además de evitar que se escape la protegeremos de los fenómenos atmosféricos

Si vives en un área natural puedes dejar libre a tu cabra

-Alimentación adecuada: Si vives en una zona con árboles puedes dejar a tu cabra explorar libremente y se ponga a pastar. Comerá matorrales, árboles de mora, hiedra venenosa y tréboles. La base de su dieta debe ser siempre el heno u otra planta forrajera. Las hembras preñadas que produzcan leche necesitarán más proteínas por lo que debemos brindarles de 0,5 a 1kg de grano diario. También puedes adquirir en tiendas especializadas un tipo de mezcla que combina diferentes tipos de minerales. Como premio puedes darle frutas o verduras pero nunca coles, tomates o patatas ya que podrían intoxicarse. También deberás tener en cuenta que las cabras son animales que beben mucha agua y consumen de 2 a 15 litros al día. Para no tener que trasladar cada día varios cubos de agua puedes plantearte cavar una zanja o instalar un tanque de almacenamiento.

