Wikie; la orca que habla tras aprender a imitar sonidos humanos

Tras la demostración hecha por este tipo de cetáceo de 16 años, los investigadores creen que es la primera especie de mamíferos que puede imitar el sonido de palabras.

La orca aprendió a decir unas palabras que le enseñaron sus entrenadores en el parque marino Marineland Aquarium en Antibes, Francia.

En el repertorio del animal se incluye: "hello", "bye", "Amy" y "one, two, three".

Las ballenas y los delfines están entre los pocos animales, además de los humanos, que pueden aprender a reproducir un sonido tras escucharlo.

Fuente original: BBC Mundo