Una veterinaria deja con el culo al aire a Jordi Évole tras su programa sobre las granjas

La veterinaria Gema del Caño ha sido una de las primeras en responder al presentador en una carta abierta publicada en su perfil de Medium. "Creo que se ha equivocado hoy en su programa sobre granjas: ha mezclado cerdos de dos patas, con otros de cuatro y un poquito de sesgo de información. Le ha salido una plasta de las memorables" arranca.

"Ha mezclado la denuncia de las condiciones laborales con el estado de UNA granja y, sinceramente, si se hubiera esforzado en separar las dos cuestiones se habría dado cuenta de que le daba para varios programas. Podría haber buscado más ejemplos para corroborar sus argumentos". La autora se desentiende de la veracidad de las condiciones laborales en el matadero con el que arranca el programa, asunto que desconoce. Sin embargo, sí que apunta un grave error de Évole en la materia que sí que conoce, según recoge El Español.



"Las imágenes que muestra son de una zona específica de animales enfermos. Es un horror cómo está, no se lo niego, pero ese pequeño detalle se le ha «olvidado» contarlo. De verdad que lo siento por los animales, pero también enferman, les separan y probablemente les sacrificarán. Es una mierda, pero hoy usted no hablaba de lo injusta que es la vida, hoy hablaba de hacernos creer que estos animales llegaban a nuestros platos. Y no es así, si esos animales enfermos intentaran entrar en las instalaciones de una industria, quedarían paralizados en la puerta. Ninguna empresa se jugaría una denuncia por intoxicación por utilizar animales enfermos".

