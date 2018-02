Desata un 'flashmob' en Twitter tras subir fotos con su perra imitándolo

El usuario de Twitter Liam Rice, de la isla británica de Man, desató todo un 'flashmob' en la red social al publicar varias selfis con su perra Husky llamada Luna.

En las imágenes, la perra imitaba tan bien al dueño que el propio Rice sugirió que "podría ser una humana atrapada en el cuerpo de una perra".

La publicación ya suma más de 500.000 'me gusta', mientras que numerosos usuarios comenzaron a subir fotos parecidas con sus mascotas, acompañándolas de mensajes: "Lo mismo aquí", "Mi perro ama posar para la cámara", "Tienes razón", entre otros.

I think my dog might actually be a human trapped in a dogs body 🤷🏽‍♂️ pic.twitter.com/ZX62wb4nWL