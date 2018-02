A menos biodiversidad, más riesgo de que se extingan otras especies

El riesgo de extinción se incrementa cuando otras especies no llenan el vacío dejado por la pérdida de una especie, creando un efecto dominó que reduce más aún la biodiversidad.

Incluso si la pérdida de una especie no causa directamente extinciones, una investigación de la Universidad de Exeter muestra que lleva a comunidades ecológicas más simples que corren un mayor riesgo de "cascadas de extinción" con la pérdida potencial de muchas especies.

Con tasas de extinción en sus niveles más altos y numerosas especies amenazadas debido a la actividad humana, los hallazgos son una advertencia más sobre las consecuencias de la erosión de la biodiversidad.

"Las interacciones entre las especies son importantes para la estabilidad de los ecosistemas (una comunidad de especies que interactúan)", afirma el doctor Dirk Sanders, del Centro de Ecología y Conservación del Campus Penryn de la Universidad de Exeter en Cornwall--. Y debido a que las especies están interconectadas a través de múltiples interacciones, un impacto en una especie también puede afectar a otras".

"Se ha predicho que las redes alimenticias más complejas serán menos vulnerables a las cascadas de extinción porque hay una mayor posibilidad de que otras especies puedan intervenir y amortiguar los efectos de la pérdida de especies. En nuestro experimento, utilizamos comunidades de plantas e insectos para probar esta predicción".

MAS PERJUDICIAL EN COMUNIDADES SIMPLES

Los investigadores eliminaron una especie de avispa y descubrieron que conducía a la extinción secundaria de otras especies vinculadas indirectamente al mismo nivel de la red trófica. Este efecto fue mucho más fuerte en comunidades simples que para la misma especie dentro de una red alimentaria más compleja.

"Nuestros resultados demuestran que la pérdida de biodiversidad puede aumentar la vulnerabilidad de los ecosistemas a las extinciones secundarias que, cuando ocurren, pueden llevar a una mayor simplificación causando la extinción de cascadas de extinción".

El estudio, con el apoyo de la Universidad Sorbona de Francia, se publica en la revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences' bajo el título "La redundancia trófica reduce la vulnerabilidad a las cascadas de extinción".

La pérdida de un depredador puede iniciar una cascada, como en el caso de los lobos, donde su extinción en una montaña puede causar un gran aumento en el número de ciervos.

Este mayor número de ciervos luego come más material vegetal de lo que ingería antes y esta reducción en la vegetación puede generar extinciones en cualquier especie que también dependa de las plantas, pero que son potencialmente menos competitivas, como los conejos o los insectos.