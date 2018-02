Terror en Roma al transformarse el cielo en una escena de una película de terror

El cielo de Roma se parecía este jueves a una pantalla estática de televisión sin imagen o a una escena de una película de terror. Una fotografía publicada en la red social Reedit ha inmortalizado el momento.

La causa de la singular escena estriba en la presencia de millones de pequeños estorninos que regresan en gran número a la capital italiana buscando calor y refugio de la helada Europa oriental y Escandinavia, informa el portal Inverse Science.

Según ciertas estimaciones, hasta cuatro millones de aves llegan a Roma cada año atraídas por el calor relativo de la ciudad en relación a las regiones vecinas.

