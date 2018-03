Así fue el dramático rescate de un perro al que una anaconda arrastró hasta un río

La anaconda verde o común (Eunectes murinus) es una especie de serpiente constrictora de la familia de las boas (Boidae). Es endémica de los ríos del trópico de Sudamérica. De todas las serpientes esta es la de mayor peso; rivaliza con la pitón reticulada (Python reticulatus) por el título de la serpiente más grande del mundo, que suele ser más larga aunque menos pesada. Se conocen casos de humanos adultos atacados o siendo sus presas, aunque ninguna serpiente tiende a atacar a un ser humano, salvo por defensa propia (cuando un humano la está atacando o asustando), ya que estos no forman parte de su cadena trófica.

En las imágenes se ve como la enorme serpiente se ha enrollado alrededor del can y lo arrastra hasta el río. Al ver al perro luchando inútilmente por su vida, tres hombres acuden en su ayuda y agarran al reptil por la cola para sacarlo del río. Una vez fuera del agua, uno de los hombres golpea a la serpiente hasta que libera a su presa, según recoge RT.

Según informa Mirror, los hechos tuvieron lugar en un poblado de Brasil y fueron precedidos por la desapareción del can. No obstante, no se sabe cuándo fue grabado el video, que solo recientemente se ha hecho viral.