Frank Cuesta muy cabreado con las continuas amenazas que recibe en su casa

De todo el mundo es sabido que Frank Cuesta es un defensor a ultranza de los animales. Esa férrea protección de la naturaleza le acarrea recibir numerosas amenazas en el país donde reside habitualmente.

"Que pasa chavales, bueno os quiero enseñar algo: yo aquí dejo el coche todos los días, tenemos una especie de parking para el coche y estas son las cosas que me hacen continuamente, me dejan animales muertos, en este caso han matado a una serpiente que la han colgado ahí, otras veces me dejan la cabeza de un cerdo o un pájaro me lo tiran justo debajo del coche...y en este caso pues es una serpiente. Esta es la manera de amenazarte, la manera de decirte no te metas por aquí no te metas por allá. Es el día a día, llevamos así muchísimos años lo que pasa es que estos hijos de puta se van a tener que joder porque parar no vamos a parar".