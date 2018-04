Esta joven india atacó y apaleó a un tigre

Cuando Rupali Meshram, una india de 23 años, oyó balar a su cabra, salió corriendo de su casa, en el estado occidental de Maharashtra, para ver qué le sucedía. Y resultó que su preciado animal tenía buenos motivos para clamar por ayuda, pues la asediaba nada menos que un tigre. Sin amilanarse, la chica cogió un palo y golpeó al felino, que en seguida se volvió contra ella y la atacó, informa Indian Express.

A Rupali la salvó su madre, quien la arrastró hasta dentro de la casa. Ambas mujeres sufrieron heridas menores y, tras ser atendidas en un hospital, ahora han sido dadas de alta. La cabra no sobrevivió, segúnn recoge RT.

“Indian woman Rupali Meshram fights off tiger with stick”. @BBCWorld

Good to know that Rupali Mashram and her mum r on the mend. This story should be a time to reflect and appreciate our life.

Remind Yourself to Be Grateful for Your Life. #WednesdayWisdom pic.twitter.com/kufiXboq2A