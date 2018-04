El ancestro más antiguo del canguro vivió en Australia hace 24 millones de años

Un puñado de dientes diminutos, hallados en el desierto de Australia y casi olvidados durante más de 30 años, ha llevado ahora a identificar al ancestro más distante de los canguros actuales.

Los canguros son iconos de la fauna viva única de Australia. Sin embargo, su ascendencia más temprana está envuelta en el misterio. A principios de la década de 1980, algunos paleontólogos excavaron unos pocos dientes molares enigmáticos en busca de fósiles alrededor de un lago de sal seca en el norte de Australia del Sur.

Estos especímenes raros, que fueron denominados como Palaeopotorous priscus, fueron reconocidos como un antepasado del canguro, pero tuvieron que esperar más de 30 años antes de que los análisis modernos basados en computadora pudieran confirmar la importancia del descubrimiento, datándolo en 24 millones de años de antigüedad.

"Los dientes de Palaeopotorous se describieron inicialmente en 1986. Incluso entonces se afirmó que representaban posiblemente el pariente más primitivo de toda la radiación de canguro moderna. Sin embargo, nadie alguna vez evaluó esta afirmación, y a pesar de ser ocasionalmente mencionado en la literatura científica, fueron nunca más se examinó en detalle", dijo Wendy den Boer, que estudió los fósiles como parte de su doctorado recientemente otorgado por la Universidad de Uppsala en Suecia.

"El nombre Palaeopotorous se estableció utilizando un único diente molar, aunque se recuperaron otros once dientes anatómicamente muy similares durante la expedición. Ninguno de estos fósiles se encontró asociado, por lo que aún no está claro si se trata de una o más especies", dijo Benjamin Kear, supervisor de doctorado del Dr Den Boer y coautor del artículo publicado en el Journal of Vertebrate Paleontology.

"Esto significa, de manera incierta, que hemos tenido que usar una serie compleja de análisis para evaluar su similitud morfológica y sus relaciones evolutivas en relación con otros miembros del árbol genealógico del canguro".

"Nuestros resultados mostraron que Palaeopotorous era más similar a los canguros de rata vivos, así como a otros parientes de canguros extintos. Utilizando información de los fósiles y el ADN de las especies vivas, pudimos determinar que, con alrededor de 24 millones de años, Palaeopotorous no es solo primitivo, sino que probablemente representa el precursor más lejano de todos los canguros conocidos, los canguros rata y sus ancestros más antiguos ".

"Palaeopotorous era aproximadamente del tamaño de un pequeño conejo, y probablemente no saltó, pero se habría limitado en las cuatro patas. Sin embargo, algunos huesos encontrados en el mismo sitio en el centro de Australia indican que los primeros canguros ya poseían algunas adaptaciones clave para Saltos de marcha", dijo Kear.

Palaeopotorous vivió en un momento en que el centro de Australia era mucho más húmedo de lo que es hoy en día.

Sus fósiles fueron enterrados en depósitos de arcilla dejados por un río, pero estos primeros ancestros canguros habrían buscado entre la vegetación que crecía en las cercanías y a lo largo de las orillas.

Los dientes de Palaeopotorous se lavaron en el río después de la muerte, junto con los restos de muchos otros marsupiales antiguos.