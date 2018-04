Mataron a su perra en el veterinario, y para colmo tuvieron que aguantar la actitud del cirujano

Por desgracia no son infrecuentes los casos en que los propietarios de animales domésticos acuden a centros veterinarios por enfermedad de dichos animales y, debido a un error en el diagnóstico o una mala praxis, se produce la muerte de los mismos o daños irreversibles.

Es lo que le ha pasado a Estela Benítez, que denuncia en Facebook lo que le ha ocurrido cuando decidió llevar a su perra de 1 año y 4 meses a esterilizar, en una de estas campañas que prometen un gran precio. Si el, fallecimiento de su mascota no es suficientemente horrible, se encontró con una actitud indignante y hostil por parte de los “profesionales” que la habían atendido.

Juzgad vosotros mismos:

“Pido toda la difusión posible…

Hoy quiero hablar sobre mi experiencia en el Centre Veterinari La Salut (Travessera de Dalt, 93-95, 08024 Barcelona, España) para de alguna forma intentar evitar q nadie mas pase por esto…El dia 18 de mayo lleve a mi perra de 1 año y 4 meses a esterilizar, en una de estas campañas tan “fabulosas y baratas”. Supuestamente entró en quirofano a las 9.30 de la mañana y a las 13:30 la fuimos a buscar. Ella salió por su propio pie, un poco mal dentro de lo q creiamos que era normal. Fue yendo a peor conforme pasaba el dia hasta q finalmente sobre las 23 horas murió. La encontre inconsciente en mi propia casa con un charco de agua que había vomitado. La llevamos al hospital de urgencias en montigalá para intentar reanimarla, pero no fue posible aunque la chica que nos atendió debo decir q puso todo su empeño. Bueno, al dia siguiente escribo al veterinario La Salut, para intentar saber que habia pasado, y me llamó el propio cirujano diciendome cosas como: “lo siento mucho aunque se que no ha sido culpa mia” o “el dia de mañana cuando tengas otro perro recuerdame esto y te obsequiaremos”, donde esta su profesionalidad? Creeis de verdad que el dia que yo tenga ganas de tener otra mascota con un obsequio me voy a olvidar de todo lo q hemos pasado yo y mi familia? Bueno, como todo nos parecia algo extraño, mi hermana fue a ese veterinario, pero antes de ir llamo pidiendo los informes sobre mi perra, a lo cual la respuesta del cirujano fue que si se podia esperar unos dias o almenos unas horas para recoger los informes. Evidentemente no le hicimos caso y fue esa misma tarde, aqui ya fue donde las sospechas aumentaron:

-El cirujano, ni dio la cara, dejo los papeles y ni se presentó, alguien q esta seguro de su trabajo no daria la cara para demostrarlo? Y no, dar la cara no es llamar por telefono como me dijisteis por WhatsApp

– La veterinaria, no le quiso dar los resultados del electrocardiograma de mi perra antes de la operacion y ni si quiera quiso identificarse, primero, como le puedes negar a alguien cualquier cosa sobre su perro, q despues de estar en este centro ha muerto? Además, alegando q era confidencial, cosa q tras informarme bien de confidencial no tiene nada y ademas creo yo q es de sentido comun, y segundo, que miedo tienes de identificarte?

Ella decia q fuimos de malas formas (cosa q no es asi) sin entender el dolor que es perder a alguien de tu familia y mucho mas despues de estar en vuestras manos y sumándole la falta de compresión y las malas formas q nosotros si hemos recibido de vuestra parte.

Hoy, llega la necropsia de Dana, hemorragia interna postquirurgica cuando previamente a la operación no fallaba ningun órgano interno ni presentaba ningun deficit de salut.

Con todo esto solo quiero q el máximo de gente posible sepa mi experiencia. Por supuesto q esto no pasa siempre, q les habra pasado pocas veces, a 1 de cada 100 perros, pero lo siento, ese 1 era mi perra y no quiero q nadie vuelva a pasar algo asi, nadie me la va a devolver por desgracia, pero el sentimiento de culpa de lo que pude haber hecho mal yo, el sentimiento de pensar q no tendria q haberla llevado e incluso tener a tu mascota muerta en tus brazos intentando reanimala, es algo q hoy se que causasteis vosotros. Nadie me va a quitar el no poder soltarla aunque sabia q ya no estaba, el llorar pidiendo q vuelva porque no podia asimilarlo, el pensar q una parte de mi se ha ido… Evidentemente todo el mundo comete errores, seguramente ni vosotros queriais que muriera, pero siendo realistas, un cirujano tan profesional como el dice debe de saber donde corta, y no solo es eso, sino las formas y el trato recibido que es lo q mas me jode, como teneis la cara de no sentir ni la mas minima empatia y siendo veterinarios no entender lo q duele, ha dolido y nos va a doler el resto de nuestra vida q Dana se haya ido…Se q es imposible q no volvais a ejercer ninguno de vosotros ya que hoy en dia tendreis como cubriros las espaldas, pero lo q si pretendo es que quien lea esto se replantee llevar a su mascota a vuestro centro, q si q muy barato y lo pintais todo muy bonito, pero esta, junto a otros comentarios en google es la realidad de vuestro centro.

Gracias por leerlo y por favor, compartidlo para q nadie mas deje a su mascota en manos de esta gente. Adjunto fotos de Dana (una de ellas minutos antes de morir) y de algunas de las conversaciones con ellos. No adjunto el informe ya que eso espero q algun dia se lo encuentren junto a la demanda. Una vez mas, Centre Veterinari La Salut, gracias por matar a mi perra.”