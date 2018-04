Visitantes desalmados de un zoo chino matan a pedradas a un indefenso canguro

Visitantes de un zoo de la ciudad de Fuzhou, en el sudeste de China, mataron a un canguro tirándole piedras y trozos de hormigón, con el fin de llamar la atención del animal. La hembra de canguro, de 12 años, sufrió una lesión en una pata este 4 de abril y días después murió de una hemorragia masiva, informó China Daily.

Otro incidente similar tuvo lugar días después en el mismo zoo, cuando otros visitantes lanzaron piedras a un canguro de 5 años, según recoge RT.

Empleados del zoo comentaron que los visitantes suelen arrojar piedras a los canguros para hacerlos saltar o despertarlos, ya que los marsupiales están activos solo de 8 a 10 de la mañana y de 3 a 5 de la tarde. El resto del tiempo duermen.

Los responsables de ambos ataques a los animales no fueron identificados, ya que las cámaras de seguridad captan mayormente la zona de los recintos de los animales y no las áreas de los visitantes.

