Así son las especies invasoras en España

Son la segunda causa de pérdida de biodiversidad en el mundo -la primera es el deterioro de los hábitats- y en nuestro país están poniendo en jaque especies autóctonas (únicas, que no existen en otro lugar), que no han tenido que evolucionar, no pueden competir y acaban en peligro de extinción o desaparecidas. Eso, sin contar con el daño económico que supone combatir la amenaza que viene de fuera, que se calcula en unos 12.500 millones de euros anuales en toda la Unión Europea, donde se estima que una de cada tres especies está en peligro crítico de extinción por esta creciente amenaza.

Como explican en Nobanis (The European Network on Invasive Alien Species), las principales vías de introducción de estas especies de flora y fauna son el transporte en general, con las incrustraciones en los bajos de los barcos, su presencia en aguas de lastre -las que usan estas naves para equilibrarse, que se recogen en el lugar de partida y se tiran en el de llegada-, la apertura de canales, las sueltas ilegales, el comercio de mascotas (animales traídos de cualquier rincón del mundo que se sueltan, se escapan o se abandonan tras el entusiasmo inicial), la acuicultura, las pieles, la caza y la pesca y también la jardinería, según recoge Carmen Rengel en huffingtonpost.



WWF sitúa entre las especies invasoras más problemáticas en España a la tortuga de Florida, la rana toro, las cotorras argentina y de Kramer, el mapache, el cangrejo rojo, el siluro, el alburno, la gambusia, la truca arcoíris, la avispa asiática o el mosquito tigre, el ailanto, el camalote, la caña, la azolla, el plumero...

Moreno destaca el caso del visón americano, paradigmático por su entrada, su expansión y los problemas para frenarlo. "Entró a través de las granjas peleteras, lo trajeron para hacer abrigos de piel y a raíz de escapes, tanto intencionados como por negligencias y accidentes, ha llegado a colonizar el medio natural, colonizando más de la cuarta parte del territorio peninsular", explica. Su capacidad de adaptación es "extrema", hasta el punto de que se ha hecho fuerte afectando a medio centenar de especies de nuestra fauna local, como el desmán ibérico, el cormorán, la rata de agua... A quien más daño hace es al visón europeo, del que se estima que quedan menos de 500 ejemplares y que tiene por delante una vida de entre cinco y siete años, incapaz de competir con el americano. "Hoy es el carnívoro más amenazado ahora de toda Europa y en España aún tiene uno de sus últimos reductos. El año pasado el Ministerio de Medio Ambiente lo declaró en situación crítica y ha desaparecido de más del 90% de su área de distribución original en Europa. El americano se reproduce mucho mejor y coloniza todos los cauces fluviales. Es difícil de batir", añade.

Sólo en la batalla contra el visón americano se llevan ya invertidos más de 16 millones de euros de dinero público. Y no es la cifra más alta. Aunque no hay una estimación global del impacto económico de este fenómeno en España, hay datos parciales que dan cuenta del agujero que generan. Por ejemplo, en la pelea contra el jacinto de agua o camalote -que se encuentra en la cuenca de los ríos, sobre todo del Guadiana- se han invertido ya más de 24 millones de euros; hay que revisar su situación todos los años, porque crece muy rápido y acaba por invadir dichos cauces y complicar la navegación.

En el caso del mejillón cebra -una auténtica plaga en el Ebro-, se invierten unos dos millones de euros anuales en su control, que se lleva aplicando de forma intensa desde 2002. "Haz la cuenta, mucho dinero", resume Moreno. "Es un daño silencioso, que a veces no trasciende, del que quizá los ciudadanos saben poco, pero que es intenso y ha venido para quedarse si no actuamos", insiste.

