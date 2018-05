Algo raro está sucediendo con las manchas negras en los ojos de los pandas

Científicos chinos se están preguntando por qué algunos pandas de la base de investigación de Chengdu, en la provincia de Sichuán (China) pierden su rasgo más distintivo: las manchas negras alrededor de los ojos, informa China Daily.

En realidad, se trata de la pérdida de pelaje que sufren algunos animales de la base, algo que causa ese efecto de que los 'parches' negros se vuelvan blancos. El oftalmólogo Luo Qinglin examinó los pandas con este problema y ha afirmado que son dos los animales que han sufrido pérdida de pelaje. Uno de ellos además padece úlceras alrededor de los ojos, según recoge RT.

Pandas losing their black eyes! Recently, the black hairs surrounding the eyes of several pandas in SW China's Chengdu have fallen out. The cause is still under investigation. pic.twitter.com/XfbjY3vbF9