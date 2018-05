¿Sabes qué piensa tu perro cuando lo pisas sin querer?

A todos —bueno, a casi todos— nos encantan los animales, pero todos conocemos a gente que es apasionada de, por ejemplo, los perros… y luego está esa gente que va más allá y que trata a sus perros como si fueran sus hijos. Para algunos es lo más lógico, y para otros es enfermizo…

¿Sabéis que los perros no conocen el concepto de "error" y creen que cuando los pisamos lo hacemos adrede? pic.twitter.com/lsOogCA091 — Ado Rueda (@Adonaiis) 24 de mayo de 2017

A nosotros no se nos pasaría por la cabeza por ejemplo tener una relación sentimental con alguien a quien no le gustan los perros. O somos incapaces de ver películas en las que los perros mueren, como Soy leyenda —perdon por el spoiler, pero es que todavía no lo hemos podido superar. Como tampoco nos hemos recuperado de algo nuevo que hemos aprendido sobre los perros y que ha cambiado por completo nuestra forma de relacionarnos con ellos.

