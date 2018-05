¡De pesadilla!: Una mujer vivió más de una semana con esta cucaracha dentro de su oído

La estadounidense Katie Holley se despertó una noche en su casa de Florida con una sensación extraña en el oído izquierdo, como si le hubieran metido un trozo de hielo. Cuando intentó eliminar con un bastoncillo de algodón el origen de las molestias, vio horrorizada que de su oído salían dos patitas, y entonces entendió que se le había metido un insecto, según contó a la revista SELF, según recoge RT.

Pidió a su marido para que la examinara y este confirmó que lo que tenía en la oreja era una cucaracha y que, además, estaba viva.

