¿Sabías que a los tiburones les gusta el jazz?

Investigadores del Fish Lab de la Universidad Mcquaire han adiestrado a crías de tiburón para asociar la música de jazz con una recompensa de alimentos.

"El sonido es realmente importante para los animales acuáticos, viaja bien bajo el agua y los peces lo utilizan para encontrar comida, escondites e incluso para comunicarse", afirma la autora principal, Catarina Vila-Pouca, del Departamento de Ciencias Biológicas.