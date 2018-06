Descubren una nueva especie de tortuga

Kinosternon es un género de tortugas acuáticas de la familia Kinosternidae, conocidas como tortugas de pantano o tortugas de ciénaga. Se diferencian de las tortugas almizcleras de la misma familia, por su talla más pequeña y caparazón menos abombado. Viven en Estados Unidos, México, Centroamérica, Colombia, Ecuador y Perú. Son carnívoras y consumien varios invertebrados acuáticos y peces, así como carroña, según WP.

Tan pequeña que apenas supera la palma de una mano, una especie de tortuga única en el mundo fue descubierta en México. Bautizada como 'Casquito de Vallarta', forma parte de una especie micro-endémica que se encuentra amenazada por el crecimiento urbano del balneario de Puerto Vallarta, en el estado de Jalisco, según RT.

Su descubrimiento fue hecho por un equipo de investigadores y estudiantes de la Universidad de Guadalajara (UdeG), la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), la UNAM, la Universidad de Guanajuato y el Instituto Tecnológico Superior de Zongolica.

