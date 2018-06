Un búfalo mata a este cazador que acababa de matar a un miembro de su manada

El búfalo cafre (Syncerus caffer) es una especie de mamífero artiodáctilo de la familia Bovidae​ que habita en los bosques y sabanas del África subsahariana, especialmente al este del continente. A veces también se le llama búfalo africano o búfalo de El Cabo, ya que fue en esa región de Sudáfrica donde se descubrieron los primeros ejemplares.

En altura es algo menor al del lejanamente emparentado búfalo indio (Bubalus bubalis o B. arnee), aunque sigue siendo más largo, pues el búfalo cafre tiene una altura en la cruz de entre 1 y 1,7 metros y de 2,1 a 3,4 m de longitud.​ Puede pesar hasta 1000 kilos.​​ Los cuernos son gruesos y muy desarrollados, curvándose hacia arriba en los extremos; la distancia entre éstos alcanza en los machos un metro. El pelaje es marrón oscuro o negro y de escasa longitud, sólo largo en el extremo de la cola y los bordes de las orejas. Al igual que la mayor parte de los bovinos, esta especie también presenta dimorfismo sexual, siendo las hembras de color más claro y tamaño y cuernos más pequeños, según WP. Maduran antes los machos, hacia los cinco años, mientras que las hembras lo hacen con ocho. Los búfalos africanos son animales gregarios, que se agrupan en manadas de tamaño variable: desde cuatro o cinco individuos en las zonas boscosas de África central, a miles en las sabanas del este del continente. Los machos ocupan los márgenes del grupo, mientras que las hembras y las crías (normalmente una por parto tras una gestación de 300 a 330 días)5​ se concentran en el interior, donde corren menos peligros. Una característica peculiar suya es que no solo cierran filas para que los depredadores no les ataquen sino que las rompen para atacarles, defendiéndose los unos a los otros aunque a veces cedan ante la prudencia. Las manadas cuentan con un grupo de viejos machos que guían a la manada y la alertan de los depredadores. Debido a su tamaño y a su fiereza y a su trabajo en equipo, tienen pocos depredadores,a excepción del: ser humano, el cocodrilo, y la hiena si no están integrados en una manada. Puede alcanzar velocidades de hasta 57 km/h

El cazador profesional Claude Kleynhans, de 54 años, era uno de los más conocidos en Sudáfrica debido a su larga trayectoria. Sin embargo, a pesar de su experiencia, él mismo resultó 'cazado' por un animal salvaje y perdió la vida este martes, reportan medios locales, según RT.

Mientras realizaba una cacería en un parque de la provincia nororiental de Limpopo, el hombre, un ferviente cristiano y padre de tres hijos, mató a un búfalo a orillas del río Levubu.

Instantes después, cuando se preparaba para cargar el animal en su 'jeep', fue atacado por un macho de la misma manada, que le produjo una grave herida en la arteria femoral que le provocó rápidamente la muerte.

Al conocerse la noticia del ataque sufrido por Kleynhans, su perfil de Facebook se llenó de mensajes que reprobaban su actividad y hasta celebraban su muerte.

