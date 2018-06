Dos erizos encuentran un licor y se emborrachan hasta perder el control

La Policía y varios vecinos de Erfurt (Turingia, Alemania) han rescatado a dos erizos ebrios que estaban cerca de una zona de juegos infantil, según el portal The Local.

Esos animales habrían consumido el contenido de una botella de ponche de huevo que se habrían encontrado el pasado 17 de junio, según rt.

Two hedgehogs are sleeping off a hangover after getting drunk on eggnog in park https://t.co/mwdwDVIpIK pic.twitter.com/VExRsVxiHz