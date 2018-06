La historia de este perro abandonado en Cartagena ha encogido el corazón a toda la red

Como desgraciadamente sabemos, el verano se convierte en el período del año con mayor abandono de mascotas, a pesar de que es una tendencia que va a la baja y el abandono es más estable durante todo el año (Este perro de la Policía de Madrid 'salva' a un agente al hacerle reanimación cardiopulmonar).

Según el informe más reciente publicado por la Fundación Affinity, de todos los animales abandonados el año pasado, que superaría los 137.000, sólo un 45% fueron adoptados después (Un hombre temerario se enfrenta a un oso solo con sus propias manos para defender a su perro ).

Unos datos tristes que conviene tener en mente cuando nos enfrentamos a casos como el que ha compartido el tuitero @EduMejuto, en un mensaje en el que pide ayuda para que un perro pueda volver a tener una familia.

Según cuenta en su mensaje, la dueña del perro por lo visto lo dejó en una perrera de Cartagena “diciendo que ya no lo quería”, según SQ.

Desde ese día, según @EduMejuto, “no come, ni bebe, ni hace nada de la tristeza que tiene”.

Su dueña después d años lo ha dejado en la perrera de Cartagena diciendo q ya no lo quería. No come ni bebe ni hace nada d la tristeza q tiene. Los propios de la perrera están pidiendo q lo saquen cuanto antes d la pena q les da. Por favor difundir qpodamos encontrarle familia. pic.twitter.com/PZKf0zF0wL