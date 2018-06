Esta modelo de Victoria's Secret publica fotos tras ser picada por chinches en un hotel

Los hemípteros (Hemiptera, del griego ημι hemi, "mitad" y πτερον pteron, "ala") son un orden numerosos de insectos neópteros que comprende entre 50.000 y 84.500 especies conocidas,​​ distribuidas por todo el mundo. Su nombre alude a que en muchos de ellos las alas anteriores (o hemiélitros) están divididas en una sección basal dura y una sección distal membranosa. Actualmente forman parte de este orden los ex Homoptera, cuyas alas son enteramente membranosas, según wp. Se caracterizan por poseer un aparato bucal chupador que, según las especies, utilizan para succionar savia o fluidos de animales, como hemolinfa o sangre. Entre los hemípteros más conocidos están los pulgones, las cigarras y las chinches de las camas (Cimicidae).

La modelo brasileña Sabrina Jales St. Pierre ha demandado al hotel Embassy Suites de la cadena Hilton en Palm Desert, California (EE.UU.), donde, según ella, sufrió numerosas picaduras de chinches que le dejaron marcas en la piel durante su estadía en el establecimiento en 2016, informa la transmisora KESQ, según rt.

La joven profesional del mundo de la moda, que trabajó junto a grandes marcas como Tommy Hilfiger, Ralph Lauren, Valentino, Versace y Victoria’s Secret, asegura que fue "masacrada" por los insectos y ahora exige una compensación monetaria, así como medidas punitivas contra el hotel.

Brazilian model Sabrina Jales St. Pierre is suing a Palm Desert hotel claiming she was attacked by bedbugs during her 2016 stay



