Capturan a este cocodrilo gigante de 600 kilos después de ocho años de búsqueda

En 2010, la Comisión de Parques y Vida Silvestre del Territorio del Norte de Australia avistaba por primera vez a un cocodrilo gigante que habitaba en el río Katherine. Un ejemplar, de unos cinco metros de longitud, con un peso aproximado de 600 kilos. Desde entonces, los responsables de esta agencia gubernamental han llevado a cabo diversas operaciones para cazar al que ya es considerado como el cocodrilo más grande jamás encontrado en la región australiana, según cadenaser.



Sin embargo, el cocodrilo ha conseguido escapar de cada una de ellas durante los últimos ocho años. Esta semana, después de decenas de operaciones fallidas, el guardabosques John Burke y sus hombres han conseguido dar caza a una de las bestias más famosas del río Katherine. Todo gracias a un cepo de cinco metros de longitud tendido en la zona de Taylor Park, que ha sido capaz de capturar a la bestia muy cerca de un embarcadero, tal y como ha dado a conocer el medio local Katherine Times.

NT Parks and wildlife have caught the biggest croc in Katherine to date. Rangers have been chasing the 4.71 m saltie for 10 years. pic.twitter.com/EfL3JIXhFr