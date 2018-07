La historia de amor de estos dos pájaros conquista las redes

Ha habido decenas de investigaciones científicas a lo largo de la historia que han intentado demostrar los beneficios para la salud, tanto física como mental, de la presencia de mascotas en nuestras casas, según sq.

La cosa viene de lejos: por lo que sabemos hoy en día, nuestros antepasados de hace millones de años empezaron a domesticar lobos —aunque no está completamente claro el motivo—. Aunque no sabemos cuándo empezamos realmente a tener mascotas, una cosa está clara: en algún punto nos debimos dar cuenta de que aportaban algo realmente crucial para nuestras vidas.

Por ejemplo, siempre se ha pensado que tener una mascota es bueno para la salud: no estamos hablando solamente de los beneficios psicológicos que aporta su compañía, sino que además se supone que su presencia aumenta nuestra esperanza de vida. Por ejemplo, las personas que no tienen un contacto de este tipo serían más vulnerables a enfermedades e infecciones.

Pero es que, además, todo se reduce a que el mundo es mucho más divertido gracias a ellos. Así nos lo parece desde que conocimos a Kiwi y Siouxsi, cuya historia de amor ha sido seguida por cientos de miles de tuiteros.

Se trata de una pareja de agapornis cuya dueña ha compartido los detalles de su amor en las redes. Y la última gran noticia es que se han convertido en papás de unos adorables bebés “semigóticos”.

La pareja de pájaros más adorable de todo Internet se conoció en septiembre del año pasado, y poco menos de un año después, su relación ha avanzado a toda prisa: ¡ya han tenido cuatro preciosas crías! Con la cabeza negra y el cuerpo de colores, los pajaritos nacieron hace un mes y se ha convertido en la sensación de las redes.

“¿Os acordáis de Kiwi y su novia gótica? Pues bien, ahora es su esposa gótica, y tienen cuatro preciosos bebés “semigóticos” ”

Twitter

Twitter

Twitter

El seguimiento de la relación ha convertido a su dueña en toda una “influencer” del amor: ¡casi 20 mil seguidores en la red social lo avalan! Y es que aunque no te gusten los pájaros, no puedes negar que esta historia es enternecedora.