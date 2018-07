Cabreo con esta presentadora mexicana que se ríe tras atropellar a un pobre perro

La presentadora de televisión mexicana Eliza Valles, del canal Multimedios Laguna, ha cosechado la ira del mundo tras gabarse riendo después de atropellar mortalmente a un perro que quería cruzar la calle, según huffingtonpost.

El can, Chilaquil, se había perdido horas antes y su familia lo buscaba con ansiedad. La grabación muestra cómo la 'mujer' se carcajea y asegura que se siente muy mal y que no deben lincharla porque nunca se había sentido así, todo ello entre risas: "No fue mi culpa. Bueno sí, fue mi culpa, pero también del perro porque no corrió por su vida”. Con gran hilaridad, asegura que se siente como una criminal y admite que ni siquiera paró el coche "para no ver la sangre del perrito y porque llevaba prisa". Hay una petición en Change.org para que se haga justicia.