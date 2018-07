Descubren en EE.UU. una nueva especie de tiburón con escalofriantes ojos

Los selaquimorfos o selacimorfos (Selachimorpha, del griego σελαχος, selachos, tiburón, y μορφή, morphé, forma) son un superorden de condrictios (peces cartilaginosos) conocidos comúnmente con el nombre de tiburones, también llamados escualos. Algunos grandes tiburones como el blanco y el toro, entre otros, son conocidos a veces con el nombre de jaquetones, según wp.

Ahora, científicos marinos del estado de Florida (EE.UU.) acaban de descubrir una nueva especie de tiburón mielga de ojos grandes, que parece una mezcla de extraterrestre y personaje de anime, informa Live Science, según rt.

De acuerdo con el portal, la especie recientemente descubierta fue bautizada como Squalus clarkae, o mielga de Genie, en honor a la pionera de la biología marina Eugenie Clark. El pez habita en las aguas profundas del Golfo de México y el oeste del Océano Atlántico. Sus monstruosos ojos pueden parecer alarmantes, pero estos animales son relativamente pequeños: por lo general, no mayores al tamaño de un brazo, de 50 a 70 centímetros.

Los biólogos señalan que esta nueva especie fue clasificada previamente como Squalus mitsukurii, un tipo de tiburón mielga originario de Japón. Sin embargo, las pruebas genéticas y el análisis detallado de las características físicas de la criatura revelaron que S. clarkae es una especie completamente nueva y distinta de su pariente japonés.

This Big-Eyed, Deep-Sea Shark Looks Like an Anime Character https://t.co/V8hOfdUzvA pic.twitter.com/jciLPljiLz