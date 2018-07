Publica esta foto de un tiburón martillo y la Red solo se fija en esto…

Elliot Sudal es un investigador marino cuyo trabajo es capturar tiburones, entre otros animales marinos, e implantarles un chip subcutáneo para estudiar su comportamiento. Tras esto y según informa RT, los devuelve al agua, según sq.

Hace poco el investigador publicó una imagen de un tiburón martillo de unos 3,6 metros en su Instagram

Sin embargo lo que él no se esperaba es que de inmediato, la imagen se volvió viral. Pero no por el animal, sino que los comentarios hicieron referencia al estado físico y los abdominales del investigador del National Oceanic and Atmospheric Administration.

Los mensajes que recibió el atlético pescador fueron de los más variados. Una usuaria identificada como Ann Golden escribió: “Yo también quiero ser tagueada”; otra, Amanda Foore: “Sólo puedo ver la perfección de ese especimen de macho humano. ¡Es fascinante!”.

Elliot Sudal forma parte de un equipo que caza ejemplares para su investigación. Los devuelven sanos y salvos al océano.

Elliot Sudal en acción. Pertenece a la National Oceanic and Atmospheric Administration

“¿Tiburón? ¿Qué tiburón?”, preguntó irónica Kari Koehler-Cordisco en el muro de Facebook de Sanibel Captiva Island. Stephana Boles: “¡Me distraje y tengo 70!”.

Los comentarios son todos por el estilo. Otros, en cambio, reprochan la actividad del científico porque creen que se daña a los animales que él caza y devuelve al océano. El trabajo hecho por Sudal, en cambio, permite tener información continua sobre los ejemplares que son tagueados, siguiéndoles el rastro y conociendo minuto a minuto qué es lo que hacen y conservar cada especie.

