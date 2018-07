En Grecia usan mulas para cargar a turistas obesos porque los pobres burros ya no los soportan

Marcados por severas heridas y lesiones, los burros de Santorini (Grecia) han comenzado a ser cruzados para obtener mulas que puedan soportar la creciente obesidad de los turistas, según afirman activistas en pro del rescate animal, según rt.

El estado actual de los animales, tradicionalmente utilizados como medio de transporte turístico en la pintoresca isla mediterránea, ha provocado que organizaciones dieran la alerta y lanzaran una petición, que ha reunido más de 65.000 firmas para acabar con este maltrato.

"Están teniendo que recurrir al uso de mulas cruzadas, ya que los burros no son lo suficientemente fuertes [para trasladar a los] turistas obesos y con sobrepeso", indicó a The Mirror un portavoz de Help the Santorini Donkeys (Ayuden a los Burros de Santorini), añadiendo que sufren de "calor y falta de sombra y agua".

La isla de Santorini recibe a unos 1.200 turistas —muchos de ellos británicos— diariamente en el verano, y varios pagan para trasladarse en burro de la costa a la capital, Fira, un trayecto en subida de más de 500 escalones. Testigos afirman que esos animales deben realizar tal viaje hasta cinco veces al día.

"Debería haber una restricción de peso: se recomienda que los animales no carguen más del 20% de su peso corporal", añadió el portavoz de la organización.

Advertencia: Las siguientes imágenes pueden herir la sensibilidad de algunas personas

VÍDEO DESTACADO: Los burros en peligro de extinción por una exótica gelatina medicinal china