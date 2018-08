¿A que no sabes por qué tu perro siempre te mira cuando hace caca?

¿Te has fijado alguna vez que tu perro cuando va a hacer sus cositas la mayoría de veces te mira? Ni pienses que es por vergüenza, por complicidad o porque quiere resguardar su privacidad. ¡No! Es una conducta mucho más instintiva que eso. ¿Quieres conocer esta conducta tan curiosa?, según comoeducarauncachorro.

Para entenderlo hay que ponerse en el lugar del perro. El perro es un animal adaptado a su entorno y con un fuerte instinto de supervivencia animal. Ese instinto de supervivencia provoca que se ponga en marcha cuando está haciendo sus deposiciones. Es de lógica pensar que en esa situación es cuando más en peligro puede estar ante cualquier ataque de otro animal, ¿cierto?

Esta vulnerabilidad o indefensión es lo que provoca que, primero, busque el sitio perfecto para hacer sus necesidades, lógicamente, cuando piense que ya no hay peligro, pero no puede bajar la guardia, de ahí que mientras está en plena faena, busque tu mirada para estar pendiente si hay o no algún peligro, tanto para él como para ti, como propietario, ¡y es que cualquier despiste puede resultar catastrófico para vuestra supervivencia!

Dependiendo de lo desarrollado que tenga este instinto de supervivencia, habrá perros que intenten hacer sus cosas lejos de donde él crea que puede haber peligro, en este sentido, no es de extrañar que tu perro quiera normalmente defecar en los mismos sitios de siempre, donde él considere que es un lugar seguro para estar tranquilo en tan necesaria faena. Hay otros perros que no pueden hacer sus cosas si van atados a la correa de su dueño, y los más seguros de sí mismos, podrán hacer sus cosas tranquilamente ante la vista de muchos, eso sí, sin perderte la vista a ti y buscando ese lenguaje corporal que pueda indicarle que un peligro le acecha.

Así que ya sabes: cuando tu perro esté en el momento baño, transmítele con tu lenguaje corporal que puede estar tranquilo en todo momento, no hay ningún peligro acechando.

