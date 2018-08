Esta especie marina que sobrevivió a los dinosaurios muere por tragar basura de plástico

La imagen de un pez prehistórico que aparentemente murió tras tragar una bolsa de patatas fritas, publicada recientemente por la ONG británica a favor de la conservación oceánica Blue Planet Society ha encendido una alarma entre los ambientalistas, informa el portal IFLScience, según rt.

Los celacantos son una especie marina que casi no ha sufrido cambios evolutivos en los últimos 400 millones de años y que surgió unos 160 millones de años antes de que los primeros dinosaurios habitaran nuestro planeta, por lo cual fueron apodados como 'fósiles vivientes'.

Hasta hace unas décadas, los científicos creían que la especie se había extinguido. Sin embargo, en 1938 este pez fue visto nuevamente en aguas profundas del océano Índico, frente a las costas de Sudáfrica.

Pero, a pesar de haber sobrevivido durante un periodo de tiempo tan prolongado, esta especie está seriamente amenazada por la contaminación ambiental producto de la actividad humana, en particular, por los desechos plásticos que se encuentran en los océanos.

Unchanged for 400 million years, even the 'living fossil' coelacanth isn't immune from our trash. Not the best advertising for @LAYS. #plasticpollution #plasticfree pic.twitter.com/AFpy8OdSkr