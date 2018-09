'Amigos de las Mascotas' ofrecen 31.000 € de recompensa a quién descubra al asesino de gatos

El asunto pasa ya de castaño oscuro y no es de extrañar la reacción. Ni la abutada cantidad: 36.000 dólares, que al cambio vienen a ser unos 31.000 euros (¿Te gustan los gatos?; pues esta es tu oferta de empleo).

Esta es la recompensa que ofrecen afectados y organizaciones protectoras de los animales a la persona que facilite información que permita detener al “asesino en serie” de gatos del condado de Thurston, en el estado de Washington (EEUU) (Así es de verdad la equivalencia con los humanos de los años de perros y gatos).

La recompensa ha sido anunciada oficialmente en la página en internet de la organización de defensa de los animales Pasado’s Safe Haven.

El pasado mes de agosto fueron encontrados en este condado siete gatos muertos y descuartizados, aparentemente víctimas de un mismo, y desde febrero la cifra de gatos exterminados en este condado es como mínimo de trece, según los datos de los medios de comunicación del condado (aunque algunas fuentes policiales hablan de doce casos confirmados y otras fuentes indican que la cifra puede seer mucho mayor).

Reward grows as Tacoma serial cat killer mutilates 13th animalhttps://t.co/zzWlEXkBPy pic.twitter.com/jlZVCjS9kg — The Washington Times (@WashTimes) 31 de agosto de 2018

Las autoridades locales ha intensificado la búsqueda del culpable de la matanza en un intento de frenar un escándalo que ha adquirido escala global en Estados Unidos, con reportajes en los principales medios de comunicación (incluido The New York Times ).

La más reciente de las víctimas fue localizada el martes 28 de agosto en Olympia. El animal estaba mutilado y presentaba cortes “quirúrgicos” y su restos estaban esparcidos de forma que parecía una exhibición del acto criminal, ha explicado un portavoz policial.

”Esta persona es un psicópata enfermo, insensible y asqueroso”, dijo Paul DeTray, el hombre que encontró el último gato muerto, según declaraciones difundidas por la cadena local KOMO News.

Algunos expertos consultados por The New York Times han indicado que la policía debería investigar a fondo este caso porque no se puede descartar que la persona responsables de las muertes de gatos pueda también actuar de forma violenta contra las personas.