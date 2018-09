La reacción de este oso ante una pareja casándose en el zoo lo peta en Internet

¡Con una fotobomba incluída, de un oso ruso! Está claro que, a la hora de organizar una boda, una de las decisiones más importantes que debéis tomar es elegir quién será el fotógrafo. Esta persona, junto a su equipo, se encargará de las imágenes que posteriormente os permitirán recordar aquel día tal y como fue. Pero a veces, si no fuera por ellos se perderían momentos realmente mágicos, según sq.

En la boda que nos ocupa, las imágenes fueron tomadas por Chris and Kristy Photography, y no han tardado en volverse virales. No nos extraña nada: a la gente le encantan las fotos de animales haciendo cosas divertidas, y la cara del oso en las fotografías es realmente adorable. “Las fotos fueron idea de los fotógrafo”, explicó el novio.

“Dijeron que teníamos suerte de tener una foto con uno de los animales, ya que normalmente ellos se van a comer cuando nos dejan entrar a nosotros. Este oso ruso fue el único lo bastante amable para darnos sus bendiciones.”

¿Se convertirá en una nueva tendencia, lo de casarse en los zoos? En este caso, el novio ha afirmado que el zoo de Minnesota aclaró todas sus dudas sobre el bienestar de los animales en el recinto.

“Hay algunos zoos muy desagradables que son como prisiones. Pero el que elegimos, el zoo de Minnesota, quiero pensar que no es así, ya que pertenece al Estado y no existe para crear beneficios. Y si no me equivoco, también llevan a cabo funciones para rehabilitar la fauna y preservar especies.”

Así que, si estáis pensando en hacer algo parecido, os recomendamos que elijáis cuidadosamente. Mientras tanto, ¡esperamos que disfrutéis de estas preciosas imágenes!

“Nos casamos en el Zoo”.

“Y este oso tuvo una reacción interesante”.

Estas divertidas fotos nos han recordado a otros animales arruinando momentos “perfectos”.

A la gente le pareció muy divertido el oso.

