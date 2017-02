Los 5 trucos para mantener una erección de toma pan y moja y no venirte abajo

Estrés, obesidad, depresión y problemas económicos son sólo algunas de las causas de disfunciones sexuales en hombres, como el tratar de mantener una erección y durante más tiempo. Sin embargo, algunos cambios en el estilo de vida pueden ser claves para mantener una erección más fuerte.

Claves para una mejor erección, segun 'Salud 180':

1. Perder peso. La pérdida de peso puede eliminar el exceso de estrógenos y mejorar la vida sexual. Un estudio publicado en la revista Journal of American Medical Association encontró que un tercio de los hombres clínicamente obesos con disfunción eréctil mostraron una mejoría después de perder el 10% de su peso corporal.

2. Ejercicios de Kegel. Un estudio de la University of the West of England, en Bristol, muestra que los ejercicios pélvicos deberían de considerarse el primer tratamiento para hombres, ya que fortalece los músculos de la vejiga y alrededor, con lo que se tiene mejor control de las erecciones.

3. Chocolate. Ingerir esta delicioso alimento es una de las claves para mantener una erección más fuerte. Contiene flavonoides que ayudan a dilatar las arterias. Un estudio realizado por la Universidad de California demostró que los varones que comieron una barra de 45 gramos de chocolate oscuro al día, aumentaron su dilatación de los vasos sanguíneos en más del 10%.

4. Antioxidantes. Los frutos negros como las moras, los arándanos y las bayas de sauco, contienen altos niveles de antocianinas, antioxidantes sumamente poderosos para aumentar la líbido en hombres, según un estudio publicado en la American Journal of Nutrition.

5. Óxido Nítrico. De acuerdo con especialistas de la Universidad de Boston, el óxido nítrico es una de las sustancias claves en el cuerpo para la erección debido a que puede reparar las venas y arterias que le administran la sangre al pene. Se puede obtener mediante el ejercicio, un buen descanso y ciertos alimentos, tales como ajo, nueces y almendras.

Además de estas claves para mantener una erección más fuerte, se recomienda buscar la relajación, intentar dejar atrás el estrés y tener una alimentación baja en grasas, ya que está comprobado que el colesterol alto impacta negativamente a los hombres en su vida sexual.