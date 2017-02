Las 12 señales de que estás amando a la persona equivocada

El amor es un sentimiento fuerte y muchas veces hay que ponernos a pensar si estamos amando a la persona correcta, en lugar de amar a alguien a quién no deberíamos.

Aquí te mostramos algunas señales para que te des cuenta si estás amando a la persona equivocada. Nos lo cuenta 'Salud 180':



1. Después de que lo ves, te quedas inquieta

Cada encuentro con tu pareja debería de estar lleno de buenos momentos y relajación para dejarte con buenos recuerdos y tranquila. No estar estresado o intranquilo después de pasar tiempo con él o ella.



2. Estás consciente de la relación

Las decisiones que tomamos como parejas, cuando estamos con la persona indicada, salen espontáneamente. De lo contrario, nos agobian las decisiones que tomamos juntos.

Una decisión a futuro no debería ser causa de susto, si no de felicidad por saber que compartiremos más tiempo con la persona que amamos.



3. No esperas para pasar tiempo con tu pareja

En vez de estar emocionados por ver a nuestras parejas, sentimos más un sentimiento de obligación por pasar tiempo con ellos.



4. Peleas seguido

Como en todas las relaciones, existen pleitos, pero hay de peleas a peleas. Nadie es perfecto. En las discusiones no se trata de ver quién gana si no de llegar a un acuerdo.

5. Te sientes menos en la relación

No sientes pertenecer a tu pareja, te sientes inferior y con baja autoestima. Por más que te guste pasar tiempo en esa relación, debes alejarte lo más pronto posible. Por tu bien.

6. No sientes 'chispa' en la relación

Están juntos por costumbre, es aburrido el tiempo que pasan juntos. Una relación se trata de hacerte feliz y sacar brillo en tu sonrisa.



7. No ves futuro

No estás seguro de la relación. Tienes dudas, no se trata de dudar sino de tener planes.



8. No eres tú

Estás pretendiendo ser alguien que no eres para 'ser mejor'. Prefieres ser otra persona para que la otra persona esté más a gusto contigo y hacerla feliz.



9. Eres prudente

No te sientes cómodo al momento de expresar una opinión porque te preocupa lo que tu pareja vaya a pensar.



10. Estás a la defensiva con lo que comparten en pareja

No estás dispuesto a compartir nada de ustedes con terceros. Perturbas a la gente y además es un obstáculo para tener una relación plena.



11. Evitas presentarlo a tu familia y amigos

No te sientes orgulloso de la persona con la que estás. No lo presentas y ni siquiera te importa que tu familia y amigos no lo conozcan.



12. Tu relación no tiene futuro

Estas estancado y no sabes si vas a llegar al próximo nivel. A ninguno de los dos les importa hacia donde va la relación, solo se preocupan por el presente.