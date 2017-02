Un error de traducción puede habernos hecho entender mal el sentido de la Biblia durante siglos

La teoría del porfesor Ziony Zevit, de la Universidad Judía de EE.UU, sobre la procedencia original de Eva, hace alusión a que el famoso hueso de Adán, no es ni más ni menos que su pene, expresado de forma eufemística. La idea ha sido tachada de provocadora y ha causado gran malestar entre al comunidad religiosa.



Zevit ya expresó en 2013 esta idea en su libro 'Lo que realmente pasó en el jardín del Edén', lo que desató una respuesta enérgica de la comunidad eclesiástica con artículos que desacreditaban tal planteamiento. Algunos religiosos han comentado: "Esto claramente no es una enseñanza bíblica. No necesito y no leeré artículos que dañan mi fe o intentan hacerme dudar de lo que sé que es una verdad divina". Por su parte, el autor sigue manteniendo que la traducción correcta de la palabra hebrea 'tsela', que aparece varias veces mencionada en el Génesis del Antiguo Testamento, no hace alusión a una costilla sino a un miembro que sale del cuerpo humano en posición erecta.