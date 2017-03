Descubren un anfiteatro romano en Córdoba

El equipo investigación Antiguas Ciudades de Andalucía de la Universidad de Córdoba (UCO) ha conseguido localizar el anfiteatro de la ciudad romana que albergó el actual yacimiento de Torreparedones, ubicado en los términos municipales de Baena y Castro del Río.

El equipo analizó miles de archivos digitales del Instituto Geográfico Nacional de España

Los investigadores sabían que este anfiteatro existía, al fin y al cabo era lo habitual en ciudades del tamaño y relevancia económica de aquella época. También sospechaban que debía estar situado en alguno de los dos extremos de la ciudad por las que llegaban las vías principales de acceso, documentadas por los arqueólogos en los últimos años.

El problema era dar con él sin levantar el terreno o sin invertir demasiado tiempo y dinero en catas a veces infructuosas. Por eso, uno de los integrantes del grupo, el profesor Antonio Monterroso Checa recurrió al ordenador antes que al pico y pala.

Concretamente, el equipo de la UCO que desde 2006 excava este yacimiento rastreó en el Plan Nacional de Ortofotografía (PNOA) del Instituto Geográfico Nacional de España, que en la última década ha fotografiado mediantes vuelos LiDAR (Laser Imaging Detection and Ranging) todo el territorio peninsular. Buscó las coordenadas de Torreparedones y observó el terreno hasta dar con la 'mancha' sospechosamente elíptica bajo la que consideraban probable que estuviera el anfiteatro.

Análisis de imagen en 2D y 3D

El hallazgo ha sido confirmado a lo largo de los últimos cinco meses mediante la utilización de diferentes metodologías de análisis de imagen en dos y tres dimensiones. Una de las imágenes del PNOA tomada en plena primavera de 2009 dejaba ver incluso las marcas del graderío gracias a la diferencia entre el vigor de la hierba y cultivos de las zonas abiertas del anfiteatro y la debilidad de las zonas donde se alzarían los grandes muros de piedra.

Los resultados servirán para activar las excavaciones que deberían sacar a la luz el edificio del siglo II d.C

El hallazgo de los arqueólogos de la UCO ha sido reforzado gracias a la prospección geomagnética realizada por el Instituto Andaluz de Geofísica de la Universidad de Granada por encargo del Ayuntamiento de Castro del Río.

Estos resultados, publicados ayer en la revista Mediterranean Archaeology and Archaeometry servirán para activar las excavaciones que deberían sacar a la luz el edificio. Las dimensiones del anfiteatro oscilan en torno a los 70 metros de eje mayor y los 62 de eje menor, unas proporciones similares a los anfiteatros de Segóbriga, Saelices (Cuenca) o Contributa Iulia (Badajoz). Según la hipótesis de los autores, la datación del edificio es del siglo II d.C.

Referencia bibliográfica:

Monterroso-Checa A. et al. "Remote Sensing and Archaeology from Spanish LiDAR-PNOA: Identifying the Amphitheatre of the Roman City of Torreparedones (Córdoba-Andalucía-Spain)". Mediterranean Archaeology and Archaeometry, Vol. 17, No 1 (febrero 2017. (Fuente: Universidad de Córdoba)