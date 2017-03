Los 9 trucos sexuales para durar mucho más en la cama y no venirte a menos

Entre cinco y diez minutos. Eso es lo que la mayoría de los hombres, de media, duran como máximo en la cama. Un tiempo del que muy pocos se enorgullecen, a tenor de lo publicado en un reciente artículo en el que el 71% hombres consultados aseguraron querer mejorar su resistencia sexual. Si te encuentras dentro de este grupo y lo que quieres es alargar tu eyaculación, empieza por poner en práctica los siguientes nueve trucos. Nos los cuenta 'Menshealth':

1) MASTÚRBATE QUINCE MINUTOS

Tus masturbaciones deberían durar al menos unos quince minutos. La técnica para conseguirlo es la siguiente: acércate al conocido como ‘punto de no retorno', pero no eyacules hasta cumplir el tiempo. Otra cosa que puedes hacer es masturbarte con su orgasmo en mente, no con el tuyo.

2) APRIETA EL BOTÓN DE "STOP"

Si la simple idea de practicar sexo te sobreexcita sobremanera, lo que tienes que hacer es parar y presionar suavemente bajo el glande mientras te encuentres en pleno acto. Esto impulsará la sangre fuera del pene y reprimirá al momento la respuesta eyaculatoria.

3) MANTÉN UNA EXCITACIÓN MODERADA

El proceso de respuesta sexual tiene cuatro fases: excitación, meseta, orgasmo y finalización. El truco está en reconocer en qué punto te encuentras. En este sentido, otorga una nota a tu excitación sexual en una escala del 1 al 10 e intenta mantenerte siempre en 7.

4) PRACTICA MIENTRAS ORINAS

El ‘kegel' es un ejercicio que te ayudará a fortalecer los músculos responsables del control eyaculatorio. Familiarízate con estos músculos cortando y reanudando varias veces el flujo de orina mientras miccionas. Aprieta fuerte los músculos y contén la orina unos 10 segundos para hacerlo perfecto.

5) SALUDA, PERO NO ENTRES

Introduce el extremo de tu pene en la cabeza de su clítoris y permanece en la entrada de la vagina, donde más sensibles son sus terminaciones nerviosas. Concéntrate en los movimientos más suaves en lugar de los más fuertes, lo que te permitirá retrasar el momento del orgasmo.



6) MUÉSTRATE CORTÉS

Existe un viejo dicho que dice que las damas van primero. Y para ti eso implica mucho más que abrir la puerta para que entren antes que tú. Si la ayudas a alcanzar el orgasmo en primer lugar, te quitarás presión y alejarás también el ‘fantasma' de la eyaculación precoz.

7) ATACA POR SEGUNDA VEZ

La mayoría de hombres duran mucho más en la segunda vez que en la primera. Así que haz caso omiso de la primera vez y vuélvete a subir cuanto antes en la ‘silla de montar'

8) DEJA QUE SE SUBA ENCIMA

Una gran manera de reducir la sobreexcitación que te produce el acto sexual, es decirle que se ponga arriba y tú abajo. Cuando ella se encuentra en la parte superior, tu pene recibirá menos estimulación y eso te permitirá durar más.

9) OLVÍDATE DEL ORGASMO

El área del cerebro responsable de desencadenar el orgasmo se activa tanto cuando estás pensando en llegar como cuando no. Así que mientras más pienses en durar peor, ya que antes alcanzarás el clímax. Concéntrate en disfrutar de la experiencia y que el orgasmo venga cuando tenga que venir.