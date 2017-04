¿Qué puedes hacer para ayudar a los demás?

Llevamos muchos telediarios vistos. Muchas guerras. Muchos niños y niñas en situación de desnutrición y, ante la mala excusa de mirar para otro lado, una gran parte de la población prefiere mirar de frente y hacer algo que pueda cambiar las cosas o que, al menos, pueda contribuir a mejorar la vida de esos niños y niñas, protagonistas de escenas muy dramáticas que hacen erizar el vello. Hacer voluntariado en ONG es una de las acciones que se puede llevar a cabo para seguir manteniendo la mirada y ayudar a todos aquellos que vemos y sabemos que cada día lo están pasando verdaderamente mal.

Si bien estamos en el siglo XXI, en la era de la tecnología, de la robotización y de lo que algunos llaman la cuarta revolución industrial, en otros temas humanitarios y de vital importancia, parece que no hemos avanzado gran cosa. De hecho, en algunos lugares del planeta, más que avanzar parece que, desgraciadamente, se ha retrocedido.

Actualmente en el mundo existen aproximadamente 795 millones de personas desnutridas y se calcula que dicha desnutrición es la responsable de la muerte de 8.500 niños al día. Son cifras que, lógicamente, no dejan indiferentes a nadie. Además, en muchas zonas, todo esto se ve agravado por diversos conflictos armados, por saqueos a los cultivos y por la terrible contaminación de las aguas que provoca miles de enfermedades a una población sin apenas recursos para subsistir.

Muchas veces, desde nuestra zona de confort física y psíquica, nos preguntamos qué podemos hacer nosotros, qué hay en nuestra mano para poder contribuir desde nuestro día a día a cambiar la situación de todos estos niños y niñas que viven situaciones tan injustas.

Además de hacer un aporte económico a una ONG, muchas personas eligen sentir más de cerca, más fuerte, que son útiles para los demás, adhiriéndose a los diversos programas de voluntariado que existen en las organizaciones no gubernamentales. Y no, no hace falta viajar muy lejos para contribuir: se puede aportar un granito de arena también sin tener que desplazarnos a un país extranjero.

Existen múltiples fórmulas de voluntariado. Por ejemplo, la ONG Plan International busca traductores solidarios que ayuden a traducir las cartas que los padrinos envían a los niños y niñas a sus países de origen y viceversa, así como otro tipo de documentación como informes sobre sus proyectos. También buscan personas que puedan contribuir con su participación en eventos y actividades de sensibilización sobre los derechos de la infancia y sobre diferentes actividades de gestión y labores administrativas.

Asimismo, esta ONG pone al servicio de todos los interesados la dirección de correo electrónico voluntariado@plan-international.org para dar información acerca de las distintas modalidades de voluntariado, porque toda ayuda es poca y hay que seguir contribuyendo a que el siglo XXI sea lo que esperamos que sea, y no una prolongación de injusticias y de países en situaciones difíciles. Hay mucho que hacer, mucho que aportar, mucho que cambiar y, gran parte de ello, está en nuestras manos.