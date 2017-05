Mujeres famosas abandonadas por sus maridos... que salieron gays

Hollywood ha vivido las más sonadas y glamurosas bodas con los rostros más conocidos del mundo del espectáculo como protagonistas (Los 5 argumentos de los hombres para poner cuernos con fundamento).

Enlaces que prometían un futuro en común largo y otros que se veía de lejos que no iban a durar mucho. Pero la meca del cine también ha sido testigo de divorcios que han ocupado las portadas de la prensa más sensacionalista en la que siempre había una tercera persona de por medio como causa de la separación.

Normalmente estamos acostumbrados a que sea el hombre el que deje a la mujer por una más jovencita, o que la famosa en cuestión abandone el nido conyugal por irse con otro (también más joven).

Sin embargo, como cuenta 'La Vanguardia' este 24 de mayo de 2017, se han dado casos en los que el marido ha dejado a la esposa...por otro hombre o viceversa. Repasamos los casos más sonados que dejaron a todos con la boca abierta.

Carrie Fisher y Bryan Lourd

La actriz que dio vida a la princesa Leia en la saga galáctica Star Wars estuvo unida sentimentalmente durante tres años con Bryan Lourd, director y agente de talento de Creative Artists Agency. Fruto de esa relación nació en 1992 la actriz Billie Lourd. Carrie siempre se refería a él como su segundo marido, pese a que nunca pasaron por el altar. Bryan dejó a Carrie por Bruce Bozzi , propietario de varios restaurantes con el que acabó casándose en 2016. "Me humillaron y me traicionaron y creí que de alguna manera me habían destrozado". "No sé si creí que lo volví gay, pero fracasé y eso es lo que realmente importa", aseguró Fisher.

Judy Garland y Vincente Minnelli

La popular protagonista de El mago de Oz y el director de cine italiano eran dos leyendas de la era dorada de Hollywood y estuvieron unidos desde 1945 hasta 1951. El matrimonio tuvo una única hija, la actriz y cantante Liza Minnelli. La relación no funcionó debido a la fuerte personalidad de la pareja, que continuamente se peleaba, y a la homosexualidad del padre de los musicales modernos, un dato que debía permanecer oculto en aquella época. Amigos y conocidos de Minnelli nunca dudaron de su verdadera condición sexual, pese a que el realizador de Un americano en París siempre se mantuvo discreto al respecto. Garland se casó en cinco ocasiones y su cuarto marido,Mark Herron también resultó ser gay.

Liza Minelli y Peter Allen

Y de tal palo...tal astilla. Y es que Liza siguió los pasos de su famosa madre en cuestión de hombres. La actriz de Cabaret se casó a punto de cumplir los 21 años con el cantante australiano Peter Allen en 1967. Era su primer matrimonio y duró siete años hasta que llegó el inevitable divorcio. Peter declaró entonces que era homosexual y se rumorea que tuvo un affaire con Mark Herron. El cuarto esposo de Liza, David Gest, también resultó ser homosexual.

Vanessa Redgrave y Tony Richardson

Cuatro años duró el matrimonio de la actriz Vanessa Redgrave con Tony Richardson. Varios amigos alertaron a la artista que su querido director de cine prefería a los hombres en vez de a ella. Redgrave hizo oídos sordos de todos los rumores que le llegaban, hasta que en 1967 su marido le confesó que era bisexual. Richardson fue infiel, pues tuvo varios romances tanto con hombres como mujeres. El director murió en 1991 de Sida.

Angela Lansbury y Richard Cromwell

Angela Lansbury descubrió la homosexualidad de su pareja, Richard Cromwell, después del matrimonio. La famosa inspectora Fletcher se casó en 1945, cuando tan solo tenía 19 años. Siete meses después de darse el ‘sí, quiero', Cromwell, de 37 años, dejó una contundente nota de despedida a su mujer en la que confesaba sus preferencias sexuales: "No puedo seguir. Soy gay". Lansbury confesó en más de una entrevista que eso le hizo volverse "más dura con los hombres", pero no le ha faltado el amor: estuvo 54 años casada con Peter Shaw, el padre de sus dos hijos.

El caso opuesto: Kelly McGillis y Fred Tillman

Kelly McGillis tampoco se escapa de la polémica en su matrimonio. La actriz se casó con el millonario Fred Tillman, padre de sus dos hijas Kelsey y Sonora, pero el amor se acabó en 2002, año en que se divorciaron. La sorpresa saltó siete años más tarde, cuando McGillis confesó en una entrevista que era lesbiana desde los 12 años, lo que arrojaba nueva luz sobre el rumor que un libro extendió en 1986, en el que se aseguraba que la entonces actriz de Top Gun había tenido un affaire nada menos que con Madonna. En 2010 contrajo matrimonio con Melanie Leis, que trabajaba de camarera en el Kellys Caribbean Bar Grill & Brewery, propiedad de la actriz y su entonces marido. La pareja mantenía una relación en secreto desde hacía nueve años, época en la que McGillis todavía convivía con su marido.