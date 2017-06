[VÍDEO] Sale a la luz todo lo que no nos habían contado sobre el caso Roswell

Roswell, en Nuevo México, saltó a la fama mundial después de la supuesta caída en julio de 1947 de una nave extraterrestre. Charles Fogus, un ayudante del sheriff, presenció la escena de uno de los incidentes más enigmáticos de la historia vinculados con los ovnis.



En el nuevo libro 'UFOs TODAY - 70 Years of Lies, Misinformation and Government Cover-Up' ('Los ovnis hoy: 70 años de mentiras, desinformación y encubrimiento gubernamental'), según recoge RT, se ha publicado la entrevista a Fogus en la que cuenta en detalle lo que vio con sus propios ojos. El diario británico 'The Mirror' ha obtenido este fragmento del editor Philip Mantle, exdirector de Investigaciones de la Asociación Británica de Investigación de Ovnis.--Caso Roswell: Revelan todo lo que vio un testigo de la supuesta caída de un ovni en 1947--.



Cuando Fogus y el sheriff Jess Slaughter llegaron a Roswell para recoger a un prisionero y alcanzaron el lugar donde, según posteriormente rezó la versión oficial, se estrelló un globo meteorológico de la Fuerza Aérea de EE.UU., vieron unos 300 o 400 soldados.