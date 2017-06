[VÍDEO] Cómo dormir cuando hace mucho calor y no tienes aire acondicionado

No es casualidad que el infierno sea un sitio caluroso. El frío hace daño, es afilado, puede matarte; pero el calor, el calor de verdad, es un tipo de tortura muchas veces peor que cualquier otra que podríamos haber imaginado.

Al menos, según recoge Javier Jiménez en Xataka, yo no soy capaz de imaginar muchos castigos más desesperantes que el estar condenado a dormir todas las noches a muchísimos más grados de los razonables. Igual es debido a que son las 3 y 27 de la mañana, hace 20 minutos que desperté empapado de sudor y desde entonces estoy buscando qué dice la ciencia sobre cómo dormir en verano cuando no tenemos aire acondicionado.--Cómo dormir cuando hace mucho calor y no tienes aire acondicionado: lo que dice la ciencia--.

Y reconozco que estoy profundamente decepcionado. Este es uno de esos temas que nos demuestran que la ciencia no atiende a las verdaderas prioridades sociales: hay muchos investigadores tratando de enviar a los seres humanos a Marte, curar enfermedades o frenar el cambio climático. Pero, ¿Y dormir en verano? ¿Es que nadie va a ponerse a investigar cómo dormir en verano?

Quizás estoy exagerando un poco, pero la verdad hay poca investigación sobre este tema. No obstante, podemos usar lo que sabemos sobre el "sueño basado en la evidencia", para sacar algunas conclusiones.

Enfriar la casa de forma natural, aprovechar nuestra fisiología de forma inteligente, son algunas de las opciones.