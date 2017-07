[VÍDEO] ¿Cómo vivirían los hombres en un mundo dominado por las mujeres?

El video abre con tres muchachos en sillas playeras que toman el sol; uno de ellos no quiere hablar porque las expresiones faciales le impedirían el bronceado perfecto y está preocupado por su aspecto.

-Hoy me preguntaron si estaba enfermo en el trabajo -argumenta.

-¿Y estás?

-No. Estoy sin maquillar.

Con dirección de Aldara Filgueras y producción de Verónica Almeida, el corto Cosas de chicos, que ya supera las 420.000 vistas en YouTube, cuenta con humor las experiencias cotidianas de machismo que viven las mujeres, pero en un mundo del revés: se trata de tres hombres sometidos a la violencia de una sociedad matriarcal, según recoge Infobae.--El video que se volvió viral: cómo vivirían los varones en un mundo dominado por las mujeres--.

Uno tenía que presentar un proyecto ese día en el trabajo:

Pero las señoritas no me dejaron hablar, estuve toda la reunión en modo mueble.

Estaban ahí como si él no existiera.

¡Cuando el que tenía que responder las preguntas soy yo! Me sentía un imbécil, ahí con la sonrisita puesta todo el rato.

El segundo le pregunta si no le dijo nada: cada vez que hablaba, las mujeres lo interrumpían. "Una me llegó a preguntar: '¿Lo has hecho tú solo?'". Cuando se quejó a la jefa, la mujer no le dio importancia: a veces él se pone tan quisquilloso...

Cambiamos la perspectiva de género para visibilizar el ridículo de lo que está pasando y también para incluir a los hombres en la denuncia,

dijo Filgueiras. La realizadora gallega puso el corto en Infomix, un canal de televisión en línea -"el Netflix español", como lo apodan sus participantes- que alberga proyectos independientes.

Yo no quiere ser más que un hombre. No va de eso. Esto va sobre estar juntos,

sintetizó.