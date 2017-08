"Busco a este héroe anónimo que salvó la vida de mi padre"

El tipo es un héroe sin paliativos y ella, la hija del desventurado al que el chaval salvó de perecer ahogado, demuestra que tiene una cualidad enormemente valiosa y bastante escasa: agradecimiento.

Y ella, Marta Castro, la hija del hombre de 72 años rescatado este 14 de agosto de 2017 en la playa de Cueva (Cudillero), ha iniciado una campaña en redes sociales para encontrar al «héroe anónimo» que salvó la vida de su padre:

«BUSCO A ESTE HÉROE ANÓNIMO...!!!

Quiero agradecer al chico de la foto (y la chica que iba con el ) al cual no conozco, haber salvado la vida de mi padre. Hasta que llegaron los socorristas lo sostuvo flotando en el agua y practicando el boca a boca. También a la chica que iba con él le debo mi vida, me tiré a por mi padre y ella me ayudo a sostenerme cuando no podía mas.